Можите решить мне значение функции f (x) =5x-4 равно 5,5 найдите соответствующее значение функции аргумента x:

Математика
Можите решить мне значение функции f (x) =5x-4 равно 5,5 найдите соответствующее значение функции аргумента x:
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х-4=5,5 5х=5,5+4=9,5 х=9,5/5=1,9
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