Длина прямоугольника в 5 раз больше его ширины.Найти площадь,если ширина на 8см. ме??ьше его длины?
Математика
Длина прямоугольника в 5 раз больше его ширины.Найти площадь,если ширина на 8см. ме??ьше его длины?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина=5х ширина=х 5х-х=8 4х=8. х=2. ширина=2см, длина=10см площадь=2·10=20см^2.
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