Длина прямоугольника в 5 раз больше его ширины.Найти площадь,если ширина на 8см. ме??ьше его длины?

Математика

Длина прямоугольника в 5 раз больше его ширины.Найти площадь,если ширина на 8см. ме??ьше его длины?

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