В двух группах детского сада 36 детей. В первой группе на 4 малыша меньше, чем во вто??ой. Сколько детей в каждой из этих групп?

Математика

В двух группах детского сада 36 детей. В первой группе на 4 малыша меньше, чем во вто??ой. Сколько детей в каждой из этих групп?

Автор: Гость