В двух группах детского сада 36 детей. В первой группе на 4 малыша меньше, чем во вто??ой. Сколько детей в каждой из этих групп?
Математика
В двух группах детского сада 36 детей. В первой группе на 4 малыша меньше, чем во вто??ой. Сколько детей в каждой из этих групп?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первой группе Х детей, во второй-Х+4. Тогда Х + Х +4= 36 2Х +4=36 2Х = 36-4 2Х =32 Х =16 16 +4=20 Ответ В одной группе 16 человек, во второй - 20 +
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