Слова туынды в Зат е ,Сын е,Син е,Етистик.(3 слова на каждый) Пожалуйста!!!Помогите!!!

Қазақ тiлi
Слова туынды в Зат е ,Сын е,Син е,Етистик.(3 слова на каждый) Пожалуйста!!!Помогите!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аман алманы алды. Қайраттың көйлегі ұзын екен. Мен мектепке келдім.
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