Слова туынды в Зат е ,Сын е,Син е,Етистик.(3 слова на каждый) Пожалуйста!!!Помогите!!!

Қазақ тiлi

Слова туынды в Зат е ,Сын е,Син е,Етистик.(3 слова на каждый) Пожалуйста!!!Помогите!!!

Автор: Гость