Играл мячом,стоял под крышей ,сидел на чертежом,затянуло тучей,выложил кирпичом ,зашёл за Мишей,спорил с Наташей,ходил с товарищем .выпишите в один столбик сущ с ударными окончаниями в другой безударными

Русский язык

Играл мячом,стоял под крышей ,сидел на чертежом,затянуло тучей,выложил кирпичом ,зашёл за Мишей,спорил с Наташей,ходил с товарищем .выпишите в один столбик сущ с ударными окончаниями в другой безударными

Автор: Гость