Играл мячом,стоял под крышей ,сидел на чертежом,затянуло тучей,выложил кирпичом ,зашёл за Мишей,спорил с Наташей,ходил с товарищем .выпишите в один столбик сущ с ударными окончаниями в другой безударными
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Играл мячом,стоял под крышей ,сидел на чертежом,затянуло тучей,выложил кирпичом ,зашёл за Мишей,спорил с Наташей,ходил с товарищем .выпишите в один столбик сущ с ударными окончаниями в другой безударными
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 столбик Играл с мячом Стоял под крышей Сидел над чертежом Зашел за Мишей 2 столбик Затянуло тучей Выложил кирпичом Спорил с Наташей Ходил с товарищами
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