Волна распространяется в упругой среде со скоростью 20 м/с. найди период колебаний точек среды, если длинна волны 4 м

Физика

Волна распространяется в упругой среде со скоростью 20 м/с. найди период колебаний точек среды, если длинна волны 4 м

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