Волна распространяется в упругой среде со скоростью 20 м/с. найди период колебаний точек среды, если длинна волны 4 м
Физика
Волна распространяется в упругой среде со скоростью 20 м/с. найди период колебаний точек среды, если длинна волны 4 м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
∧=4 м v= 20 м/с Т=∧/v=4/20=0,2 c
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