Фиолетовые цветки падеж

Русский язык
Фиолетовые цветки падеж
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Именительный падеж кто? Что? Цветки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Волна распространяется в упругой среде со скоростью 20 м/с. найди период колебаний точек среды, если длинна волны 4 м
Ответить
Немецкий язык
Помогите пожалуйста. глаголы, данные в скобках, в правильной форме: 1. Der Lehrer (geben) dem Schüler eine Aufgabe. 2. Der Schüler (schreiben) ...
Ответить
Литература
Проект по чтению герой книги
Ответить
Русский язык
Играл мячом,стоял под крышей ,сидел на чертежом,затянуло тучей,выложил кирпичом ,зашёл за Мишей,спорил с Наташей,ходил с товарищем .выпишите в один...
Ответить
Математика
В ведро надоили 8л. Молока.как при помощи бидонов вместимостью 5л и 3л.разделить пополам молоко из ведра?
Ответить