Задание 4. Допиши, поставив слово в сравнительной степени: Фильм был интересный, но мультфильм———————— Русский музей большой, а Эрмитаж————————— Этот кофе вкусный, но бразильский————————— Нева-широкая река,но Волга еще————...

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Задание 4. Допиши, поставив слово в сравнительной степени: Фильм был интересный, но мультфильм———————— Русский музей большой, а Эрмитаж————————— Этот кофе вкусный, но бразильский————————— Нева-широкая река,но Волга еще—————————- Сестра говорит,что ее друг умный, но, я думаю, что она——————— Моя комната очень хорошая, но комната брата еще———————— Все говорят, что у меня плохой характер,но у него еще——————
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Интереснее, ещё больше, вкуснее, ещё шире, умнее, еще лучше, еще хуже
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