Задание 4. Допиши, поставив слово в сравнительной степени: Фильм был интересный, но мультфильм———————— Русский музей большой, а Эрмитаж————————— Этот кофе вкусный, но бразильский————————— Нева-широкая река,но Волга еще————...
Русский язык
Задание 4. Допиши, поставив слово в сравнительной степени: Фильм был интересный, но мультфильм———————— Русский музей большой, а Эрмитаж————————— Этот кофе вкусный, но бразильский————————— Нева-широкая река,но Волга еще—————————- Сестра говорит,что ее друг умный, но, я думаю, что она——————— Моя комната очень хорошая, но комната брата еще———————— Все говорят, что у меня плохой характер,но у него еще——————
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Интереснее, ещё больше, вкуснее, ещё шире, умнее, еще лучше, еще хуже
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Английский язык
Пожалуйста помогите с произношением. Winter holidays were sunny and cold. The first days of the holidays I spent with my aunt. Because of the co...
Русский язык