Переведите предложение на английский моя подруга советует мне посещать больше музеев
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Переведите предложение на английский моя подруга советует мне посещать больше музеев
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
My girlfriend says I should devote more museums
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