Найдите массу уксусной кислоты полученной при окислении этоналя массой 250 г

Химия
Найдите массу уксусной кислоты полученной при окислении этоналя массой 250 г
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 250г                     xг CH3CHO+[O]-->CH3COOH  x=250*60/44=345,9  44г                      60г
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