Найдите массу уксусной кислоты полученной при окислении этоналя массой 250 г
Химия
Найдите массу уксусной кислоты полученной при окислении этоналя массой 250 г
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
250г xг CH3CHO+[O]-->CH3COOH x=250*60/44=345,9 44г 60г
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