Look at the picture and complete the questions.then answer then

Английский язык
Look at the picture and complete the questions.then answer then
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Автор: Гость
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Гость:
Смотреть на картину и завершить ответ.Второе предложения не переводится.
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