Look at the picture and complete the questions.then answer then
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Look at the picture and complete the questions.then answer then
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотреть на картину и завершить ответ.Второе предложения не переводится.
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