Экологический рассказ мне срочно надо ПЛИС!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость: Гость:

Вот и наступила холодная зима. Вместе со снегом к нам пришли и морозы. Это время года мне очень нравится. Особенно я люблю деньки, когда немного теплеет на улице, и на карниз моего окна собираются голуби и звонко воркуют о начале нового дня. Выходя на прогулку, я часто замечаю, как на дерево собираются в стаи и о чем то чирикают воробьи, не обращая внимания на проходящих людей и проносящиеся мимо них машины. Может они болтают о своих птичьих делах, а может, вспоминают жаркое лето. Год назад мы построили кормушку и до сих пор подсыпаю им зёрнышки. Часто я выхожу во двор, чтобы покормить птиц, набираю горсть пшена и рассыпаю его по земле. И тогда со всех деревьев, весело щебеча, слетаются воробьишки и голуби. Среди них есть смельчаки, которые садятся мне ладонь и едят с неё. Да, наверное, птицам зимой труднее найти себе пищу, поэтому они и живут рядом с нами, ожидая помощи. А мне и не жалко угостить их кусочка ми хлеба или горсткой пшена – они же мои друзья!