Экспресс Лондон-Хогвартс остановили Дементоры , когда он приехал ровно 75 % пути. Каково расстояние от Лондона до Хогвартса , если экспрессу осталось проехать до Хогвартса 15 волшебных миль ?

Математика

Экспресс Лондон-Хогвартс остановили Дементоры , когда он приехал ровно 75 % пути. Каково расстояние от Лондона до Хогвартса , если экспрессу осталось проехать до Хогвартса 15 волшебных миль ?

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