Экспресс Лондон-Хогвартс остановили Дементоры , когда он приехал ровно 75 % пути. Каково расстояние от Лондона до Хогвартса , если экспрессу осталось проехать до Хогвартса 15 волшебных миль ?
Математика
Экспресс Лондон-Хогвартс остановили Дементоры , когда он приехал ровно 75 % пути. Каково расстояние от Лондона до Хогвартса , если экспрессу осталось проехать до Хогвартса 15 волшебных миль ?
Ответ(ы):
Гость:
Составим пропорцию: 15 миль - 25% x миль - 75% Решаем уравнение: 25x=1125, x=45 миль (расстояние, обозначенное за 75%) Узнаем 100%: 45+15=60 Ответ: 60 волшебных миль :D
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