Электрический нагреватель мощностью 200 вт нагревает 0.4 кг воды от 30С до кипения. сколько времени длится нагревание если КПД кипятильника равно 90%

Физика

Электрический нагреватель мощностью 200 вт нагревает 0.4 кг воды от 30С до кипения. сколько времени длится нагревание если КПД кипятильника равно 90%

Автор: Гость