Электрический нагреватель мощностью 200 вт нагревает 0.4 кг воды от 30С до кипения. сколько времени длится нагревание если КПД кипятильника равно 90%
Физика
Электрический нагреватель мощностью 200 вт нагревает 0.4 кг воды от 30С до кипения. сколько времени длится нагревание если КПД кипятильника равно 90%
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решить уравнение памагиде пожалуйсто ришить 1) 5-2(х-1)=4-х 2) 5(1-х)=2(х-8) 3) 5(1-х)-10=2(х+1) 4) 9-5(х+1)=4+х 5) 7(1-2х)=4+3(х+1) 6)...
Математика
В магазин привезли 3т картофеля и 900кг помидоров. в первый день продали 30% всего картофеля и 45% всех помидоров. каких овощей было продано больше...
Русский язык
Математика
Выберите верные утверждения: 1) Координатный луч – это луч с выбранным на нем нач??лом отсчета и единичным отрезком. 2) Начало координатного лу...