Выберите верные утверждения: 1) Координатный луч – это луч с выбранным на нем нач??лом отсчета и единичным отрезком. 2) Начало координатного луча имеет координату равную единице. 3) При перемещении точки вправо её координат...

Математика

Выберите верные утверждения: 1) Координатный луч – это луч с выбранным на нем нач??лом отсчета и единичным отрезком. 2) Начало координатного луча имеет координату равную единице. 3) При перемещении точки вправо её координата увеличивается. 4) Расстояние от точки К(7) до начала отсчета равно 8 единичным отрезкам. 5) На координатном луче числа 5 и 7 находятся на одинаковом расстоянии от числа 6. 6) Координата точки начала отсчета не является натуральным числом

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