Выберите верные утверждения: 1) Координатный луч – это луч с выбранным на нем нач??лом отсчета и единичным отрезком. 2) Начало координатного луча имеет координату равную единице. 3) При перемещении точки вправо её координат...

Математика
Выберите верные утверждения: 1) Координатный луч – это луч с выбранным на нем нач??лом отсчета и единичным отрезком. 2) Начало координатного луча имеет координату равную единице. 3) При перемещении точки вправо её координата увеличивается. 4) Расстояние от точки К(7) до начала отсчета равно 8 единичным отрезкам. 5) На координатном луче числа 5 и 7 находятся на одинаковом расстоянии от числа 6. 6) Координата точки начала отсчета не является натуральным числом
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
38x1000-13496-(495x17+136x104)=. Помогите пожалуйста решить. По действиям
Ответить
Физика
Движущийся автомобиль массой m=1,6 т обладает кинетической энергией K=320кДж. Определите скорость движения автомобиля.
Ответить
Математика
Число: 4, 2, 6, 5, 7, 3 больше на 3 меньше на 2 помогите разобраться с этой таблицей..
Ответить
Литература
Сказочные приметы бытовых сказок
Ответить
Українська мова
.замiнит цифри словами;; 603 тысячi 700; 1316; 893; 1200; 149; 2061.
Ответить