Число: 4, 2, 6, 5, 7, 3 больше на 3 меньше на 2 помогите разобраться с этой таблицей..

Математика
Число: 4, 2, 6, 5, 7, 3 больше на 3 меньше на 2 помогите разобраться с этой таблицей..
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На 3 больше 4+3=7  2+3=5  6+3=9   5+3=8    7+3=10   3+3=9                                   на 2 меньше 4-2=2  2-2=0  6-2=4    5-2=3     7-2=5      3-2=1                                   
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