Число: 4, 2, 6, 5, 7, 3 больше на 3 меньше на 2 помогите разобраться с этой таблицей..
Математика
Число: 4, 2, 6, 5, 7, 3 больше на 3 меньше на 2 помогите разобраться с этой таблицей..
Ответ(ы):
Гость:
На 3 больше 4+3=7 2+3=5 6+3=9 5+3=8 7+3=10 3+3=9 на 2 меньше 4-2=2 2-2=0 6-2=4 5-2=3 7-2=5 3-2=1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Биология
1.изложите основы положения клеточной теории 2.опишете фазы митоза. его значения 3.определения: каротин и хроматин 4. в чём различия между пи...
Химия
Помогите решить!!! При сжигании 27,4г неизвестного металла в избытке воздуха получ??ли оксид металла(2), который полностью растворили в соляной к...
Русский язык