Число: 4, 2, 6, 5, 7, 3 больше на 3 меньше на 2 помогите разобраться с этой таблицей..

Математика

Число: 4, 2, 6, 5, 7, 3 больше на 3 меньше на 2 помогите разобраться с этой таблицей..

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