.замiнит цифри словами;; 603 тысячi 700; 1316; 893; 1200; 149; 2061.
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.замiнит цифри словами;; 603 тысячi 700; 1316; 893; 1200; 149; 2061.
Ответ(ы):
Гость:
Семьсот, тысяча триста шестнадцать, восемьсот девяносто три, тысяча двести, сто сорок девять и две тысячи шестдесят один.
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