1.изложите основы положения клеточной теории 2.опишете фазы митоза. его значения 3.определения: каротин и хроматин 4. в чём различия между пиноцитозом и фагоцитозом? кратко пожалуйста)

Биология

1.изложите основы положения клеточной теории 2.опишете фазы митоза. его значения 3.определения: каротин и хроматин 4. в чём различия между пиноцитозом и фагоцитозом? кратко пожалуйста)

Автор: Гость