1.изложите основы положения клеточной теории 2.опишете фазы митоза. его значения 3.определения: каротин и хроматин 4. в чём различия между пиноцитозом и фагоцитозом? кратко пожалуйста)
Биология
1.изложите основы положения клеточной теории 2.опишете фазы митоза. его значения 3.определения: каротин и хроматин 4. в чём различия между пиноцитозом и фагоцитозом? кратко пожалуйста)
Ответ(ы):
Гость:
интерфаза, профаза, анафаза, телофаза.
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