Это математика))) Товар стоил 1 900 р. Во время распродажи его цена была уменьшена на 10%. Какова новая цена этого товара?

Математика

Это математика))) Товар стоил 1 900 р. Во время распродажи его цена была уменьшена на 10%. Какова новая цена этого товара?

Автор: Гость