Это математика))) Товар стоил 1 900 р. Во время распродажи его цена была уменьшена на 10%. Какова новая цена этого товара?

Математика
Это математика))) Товар стоил 1 900 р. Во время распродажи его цена была уменьшена на 10%. Какова новая цена этого товара?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1900- 100%    х  - 90% х=1900*90100 х=1710
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