Як перенести слово "переливається"?

Українська мова
Як перенести слово "переливається"?
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Гость:
Пе-ре-ли-мається-ся.думаю що так!!! Поставок спасибо плис
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