Какое расстояние проведёт машина за 2 ч10мин со скоростью 70 км/ч
Математика
Какое расстояние проведёт машина за 2 ч10мин со скоростью 70 км/ч
Ответ(ы):
Гость:
140км/ч или не правильная задача
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Главным героям этого произведения является деревянная кукла.Кто написал эту книгу,как она называется и кто её главный герой?Какие произведения этог...
Русский язык
Предложение, в котором обстоятельство не обособляется а) пройдя несколько шагов казаки свернули в сторону в) лодка помчалась бесшумно и легко в...
Русский язык
Русский язык