1 Используя карты атласа,приведите примеры разных по абсолютной высоте равнин. 2 ??опоставьте физическую карту полушарий и карту Государства мира в атласе и приведите примеры горных и равнинных стран. Каково соотношение гор и ...

География

1 Используя карты атласа,приведите примеры разных по абсолютной высоте равнин. 2 ??опоставьте физическую карту полушарий и карту Государства мира в атласе и приведите примеры горных и равнинных стран. Каково соотношение гор и равнин в нашей стране ? Где расположены равнины,а где горы ?

Автор: Гость