1 Используя карты атласа,приведите примеры разных по абсолютной высоте равнин. 2 ??опоставьте физическую карту полушарий и карту Государства мира в атласе и приведите примеры горных и равнинных стран. Каково соотношение гор и ...
География
1 Используя карты атласа,приведите примеры разных по абсолютной высоте равнин. 2 ??опоставьте физическую карту полушарий и карту Государства мира в атласе и приведите примеры горных и равнинных стран. Каково соотношение гор и равнин в нашей стране ? Где расположены равнины,а где горы ?
Ответ(ы):
Гость:
1. Прикаспийская низменность - -27 м и Великие равнины 700-1800 м 2. Горные страны - Перу, Чили, Афганистан; равнинные - Алжир, Бразилия
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