Помогите! Последнее, ну короче поймёте...

Русский язык
Помогите! Последнее, ну короче поймёте...
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Там и так как 3 склонения женского рода
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Срочно помогите!!! Длина детали 6 см , а на плане длина детали 60 см . нийдите масшта?? плана
Ответить
Математика
Это математика))) Товар стоил 1 900 р. Во время распродажи его цена была уменьшена на 10%. Какова новая цена этого товара?
Ответить
Українська література
Дібрати епітети до слова сніг
Ответить
География
1 Используя карты атласа,приведите примеры разных по абсолютной высоте равнин. 2 ??опоставьте физическую карту полушарий и карту Государства мира...
Ответить
Русский язык
Фонетический разбор слова объезд
Ответить