Движущийся автомобиль массой m=1,6 т обладает кинетической энергией K=320кДж. Определите скорость движения автомобиля.

Физика
Движущийся автомобиль массой m=1,6 т обладает кинетической энергией K=320кДж. Определите скорость движения автомобиля.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
К = mv²/2 v= √2K/m v=√2*320000/1600= √400=20 м/с
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