В магазин привезли 3т картофеля и 900кг помидоров. в первый день продали 30% всего картофеля и 45% всех помидоров. каких овощей было продано больше и на сколько
Математика
В магазин привезли 3т картофеля и 900кг помидоров. в первый день продали 30% всего картофеля и 45% всех помидоров. каких овощей было продано больше и на сколько
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