В магазин привезли 3т картофеля и 900кг помидоров. в первый день продали 30% всего картофеля и 45% всех помидоров. каких овощей было продано больше и на сколько

Математика

В магазин привезли 3т картофеля и 900кг помидоров. в первый день продали 30% всего картофеля и 45% всех помидоров. каких овощей было продано больше и на сколько

Автор: Гость