В магазин привезли 3т картофеля и 900кг помидоров. в первый день продали 30% всего картофеля и 45% всех помидоров. каких овощей было продано больше и на сколько

Математика
В магазин привезли 3т картофеля и 900кг помидоров. в первый день продали 30% всего картофеля и 45% всех помидоров. каких овощей было продано больше и на сколько
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Изменение существительных по числам
Ответить
Математика
Выберите верные утверждения: 1) Координатный луч – это луч с выбранным на нем нач??лом отсчета и единичным отрезком. 2) Начало координатного лу...
Ответить
Математика
38x1000-13496-(495x17+136x104)=. Помогите пожалуйста решить. По действиям
Ответить
Физика
Движущийся автомобиль массой m=1,6 т обладает кинетической энергией K=320кДж. Определите скорость движения автомобиля.
Ответить
Математика
Число: 4, 2, 6, 5, 7, 3 больше на 3 меньше на 2 помогите разобраться с этой таблицей..
Ответить