Электролит................
Химия
Электролит................
Ответ(ы) на вопрос:
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Электроли́т — вещество, которое проводит электрический ток вследствие диссоциации на ионы, что происходит в растворах и расплавах, или движения ионов в кристаллических решётках твёрдых электролитов. Примерами электролитов могут служить водные растворы кислот, солей и оснований. Ещё бывают сильные и слабые электролиты.Сильные - кислоты типа соляной или плавиковой, а слабые - вода.
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