Кино показали гора длиной 34 метра и шириной 16 метров загородили забором Какой дли??ы забор
Математика
Кино показали гора длиной 34 метра и шириной 16 метров загородили забором Какой дли??ы забор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что-бы решить нужно 34+16=50(м)-забора Ответ: забор равен 50 метров длиной
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