Электронная конфигурация атома химического элемента Э, высший оксид которого соответствует формуле ЭО2 (два под строкой) Помогите пожалуйста

Химия

Электронная конфигурация атома химического элемента Э, высший оксид которого соответствует формуле ЭО2 (два под строкой) Помогите пожалуйста

Автор: Гость