Электронная конфигурация атома химического элемента Э, высший оксид которого соответствует формуле ЭО2 (два под строкой) Помогите пожалуйста

Химия
Электронная конфигурация атома химического элемента Э, высший оксид которого соответствует формуле ЭО2 (два под строкой) Помогите пожалуйста
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 3s23p63d104s24p2 германий/   оксид GeO2
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