Чему равен x,в в уравнениях? Я болела тему не поняла поэтому делаю сначала сама, а п??том проверяю!!!!!!!!!! 1. |x+8|=0 2. |x+4|=7 3. |2x-4|=0 4. |3x-5|=4 5. |25-в|=-2 6. |0,8x+4|=4 7. |4x-7-2x|=3 8. |9\11x|=0 9.|0,6x-...

Математика

Чему равен x,в в уравнениях? Я болела тему не поняла поэтому делаю сначала сама, а п??том проверяю!!!!!!!!!! 1. |x+8|=0 2. |x+4|=7 3. |2x-4|=0 4. |3x-5|=4 5. |25-в|=-2 6. |0,8x+4|=4 7. |4x-7-2x|=3 8. |9\11x|=0 9.|0,6x-0,55x+3,95x|=15:0,3 10.|9,48x-2,3x-0,48x|=0,603

Автор: Гость