Найдите наибольшее значение функции f(x)=x^3+6^x+9x+8 на [-2;0]

Математика
Найдите наибольшее значение функции f(x)=x^3+6^x+9x+8 на [-2;0]
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Нискажууууууууууууууууууууууууууууу
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