От пристани, где скорость течения Москвы-реки равна 4 км/ч, одновременно отплывают плот и катер. Плот отплывает по течению реки, а катер - против течения со скоростью 16 км/ч. На каком расстоянии друг от друга плот и катер окаж...

Математика

От пристани, где скорость течения Москвы-реки равна 4 км/ч, одновременно отплывают плот и катер. Плот отплывает по течению реки, а катер - против течения со скоростью 16 км/ч. На каком расстоянии друг от друга плот и катер окажутся через 2 часа движения?

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