Один множитель меньше произведения в 3 раза а второй в 10 Чему равна множители и произведение
Математика
Один множитель меньше произведения в 3 раза а второй в 10 Чему равна множители и произведение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=(a*b)/3 /a 1=b/3 *3 3=b b=3 b=(a*b)/10 /b 1=a/10 *10 10=a a=10 ответ 3 10
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