УЧАСТВУЕТ ЛИ ТРАХЕЯ КАК ОРГАН ДЫХАНИЯ?
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УЧАСТВУЕТ ЛИ ТРАХЕЯ КАК ОРГАН ДЫХАНИЯ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, трахея орган являющийся частью воздухоносных путей
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