ПОЖАЛУЙСТА !!!!! Помогите закончить уравнение реакции. а) HCOOH+K б) HCOOH+Cu(OH)2 В)HCOOH+CaCO3 д)HCOOH+C3H7OH
Химия
ПОЖАЛУЙСТА !!!!! Помогите закончить уравнение реакции. а) HCOOH+K б) HCOOH+Cu(OH)2 В)HCOOH+CaCO3 д)HCOOH+C3H7OH
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2HCOOH + 2 K = 2HCOOK + H2 2Cu(OH)2 + 2 HCOOH = 2СO2 + 3H2O + Cu2O 2HCOOH + CaCO3 =(HCOO)2Ca+ H2O+ CO2 HCOOH + C3H7OH = HCOOC 3H7 + H2O
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