ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО!!! На столе выложено 12 карточек, на каждой из которых нарисована некоторая фигурка. Фигурка обладает тремя свойствами: формой, цветом и раскраской. Сетом называется комбинация из трех т...
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ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО!!! На столе выложено 12 карточек, на каждой из которых нарисована некоторая фигурка. Фигурка обладает тремя свойствами: формой, цветом и раскраской. Сетом называется комбинация из трех таких карточек, что по каждому свойству они или одинаковые, или полностью разные. Примеры сетов: красный закрашенный треугольник, зеленый закрашенный квадрат, синий закрашенный круг красный закрашенный квадрат, красный заштрихованный квадрат, красный пустой квадрат синий пустой треугольник, синий закрашенный квадрат, синий заштрихованный круг Участники на скорость находят сеты в выложенном наборе карточек. Вам дан некоторый набор карточек. Скажите, сколько всего сетов в нем можно найти (сеты могут пересекаться между собой)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 -совпадение: все 3 квадрата (3 линия) 2 - различие: все разного цвета (1 линия) 3 - различие: все разной формы (4 линия) 4 -различие: все разного цвета ( 2линия) 5 -совпадение: все зеленые (3 фигуры в линии справа на лево с начало с 1 линии) 6 - совпадение: все заштрихованы (3 фигуры в линии слева на право начало с 1 линии) 7 - различие: разная форма (эта же линия что и в 6) 8 - различие: разная форма (3 фигуры в линии слева на право начало со 2 линии) 9 - совпадение: все пустые (3 фигуры в линии справа на лево с начало со 2 линии) 10 - различие: разная раскраска (3 фигуры в 1 ряду с 1 линии) 11- различие: разная форма (3 фигуры в 1 ряду со 2 линии) 12 - различие: разная форма (3 фигуры во 2 ряду с 1 линии) 13 - различие: разная форма (3 фигуры во 2 ряду со 2 линии) 14 -различие: разный цвет (3 фигуры в 3 ряду с 1 линии) 15 -различие: разный цвет (3 фигуры в 3 ряду со 2 линии)
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