ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО!!! На столе выложено 12 карточек, на каждой из которых нарисована некоторая фигурка. Фигурка обладает тремя свойствами: формой, цветом и раскраской. Сетом называется комбинация из трех т...

Гость: Гость:

1 -совпадение: все 3 квадрата (3 линия) 2 - различие: все разного цвета (1 линия) 3 - различие: все разной формы (4 линия) 4 -различие: все разного цвета ( 2линия) 5 -совпадение: все зеленые (3 фигуры в линии справа на лево с начало с 1 линии) 6 - совпадение: все заштрихованы (3 фигуры в линии слева на право начало с 1 линии) 7 - различие: разная форма (эта же линия что и в 6) 8 - различие: разная форма (3 фигуры в линии слева на право начало со 2 линии) 9 - совпадение: все пустые (3 фигуры в линии справа на лево с начало со 2 линии) 10 - различие: разная раскраска (3 фигуры в 1 ряду с 1 линии) 11- различие: разная форма (3 фигуры в 1 ряду со 2 линии) 12 - различие: разная форма (3 фигуры во 2 ряду с 1 линии) 13 - различие: разная форма (3 фигуры во 2 ряду со 2 линии) 14 -различие: разный цвет (3 фигуры в 3 ряду с 1 линии) 15 -различие: разный цвет (3 фигуры в 3 ряду со 2 линии)