Напишите диалог внука с бабушкой 9 клас
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Напишите диалог внука с бабушкой 9 клас
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-привет внучик! -здавствуй бабушка . -ну как дела в школе?-спрашивает бабушка. -всё хорошо бабуль-.отвечает внук. -а испеки пожалуйста свои вкусные пирожки с вишней! -конечно конечно уже иду. -спасибо бабуль!
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