Напишите диалог внука с бабушкой 9 клас

Гость: Гость:

-привет внучик! -здавствуй бабушка . -ну как дела в школе?-спрашивает бабушка. -всё хорошо бабуль-.отвечает внук. -а испеки пожалуйста свои вкусные пирожки с вишней! -конечно конечно уже иду. -спасибо бабуль!