Окислительная плотность углеводорода по кислороду равна 1,25. Массовая доля углерода в нем 90%. Выведите молекулярную формулу углеводорода

Химия

Окислительная плотность углеводорода по кислороду равна 1,25. Массовая доля углерода в нем 90%. Выведите молекулярную формулу углеводорода

Автор: Гость