Окислительная плотность углеводорода по кислороду равна 1,25. Массовая доля углерода в нем 90%. Выведите молекулярную формулу углеводорода
Химия
Окислительная плотность углеводорода по кислороду равна 1,25. Массовая доля углерода в нем 90%. Выведите молекулярную формулу углеводорода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D(O₂)=1,25 ω(C)=90% Mr(O₂)=32 --------------------- Вывести формулу углеводорода-? 1. Mr(углеводорода)= D(O₂)хMr(O₂)=1,25х32=40 m(углеводорода)=40г. 2. Определяем массу углерода в углеводороде: m(C) = 40г. x 90 : 100%= 36г. 3. Находим число атомов углерода в его 36г: 36г.:12= 3 4. Находим число атомов водорода: 40г - 36г=4 5.Формула углеводорода: C ₃H₄
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