Помогите пожалуйста.. *Чего* это какой разряд местоимений?

Русский язык
Помогите пожалуйста.. *Чего* это какой разряд местоимений?
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Автор: Гость
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Гость:
Разряды местоимений читай прислала
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