lt;br /gt;lt;spangt;Гепард пробегает 20м за 1с,а черепаха проползает 50м за 10мин.Во сколько раз скорость черепахи меньше скорости гепарда?lt;/spangt;

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Скорость гепарда 20м/с 10мин=10X60=600с скорость черепахи 50:600=50/600=1/12 м/c 20:1/12=20 X 12/1=240 раз если ты маленький,то можно по другому за 10мин гепард пробежит 20X600=12000 м/мин 12000:50=240раз