Запишите название изотопа элемента с массовым числом 37, в ядре атома которого нах??дится 17 протонов
Химия
Запишите название изотопа элемента с массовым числом 37, в ядре атома которого нах??дится 17 протонов
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Название изотопа: Хлор-37
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