X^2+5x+6=0 через дискриминант
Алгебра
X^2+5x+6=0 через дискриминант
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D= 5ˇ2 - 4.1.6=25-24=1,V(D)=V(1)=1 x1=1/2(-5+1)=1/2.(-4)=-2 x2=1/2(-5-1)=1/2(-6)=-3
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