Помогите!!! даю 15 баллов!!!
Геометрия
Помогите!!! даю 15 баллов!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольник АВД=АДС по стороне и двум прилежащим к ней углам. Отсюда, ВД=СД :)
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