Решите пожалуйста!! очень срочно!!! решите 2,3,4,5. пожалуйста!!!
Математика
Решите пожалуйста!! очень срочно!!! решите 2,3,4,5. пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2. 7км53м<754км 3т8ц>308кг 3ч40мин<300мин 3. 54*12=400+248 4. 1)320:4=80(км/час)-скорость машины 2)640:80=8(часов) Ответ:8 часов 5. 14:2=7(см)ширина S=14*7=98(см2)-площадь P=(14+7)*2=42(см)-периметр
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