С двух участков земли общей площади 20м(2) собрали урожай огурцов .с первого участка собрали 330 кг .а со второго 270 кг огурцов. какой была площадь аждого из участка .если масса собранного урожая с каждого квадратного метра бы...
Математика
С двух участков земли общей площади 20м(2) собрали урожай огурцов .с первого участка собрали 330 кг .а со второго 270 кг огурцов. какой была площадь аждого из участка .если масса собранного урожая с каждого квадратного метра была оденаковой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
330 кг+270 кг=600 кг (всего) 600 кг:20 м2=30 кг/м2 (урожайность) 330 кг:30 кг/м2=11 м2 (площадь 1-го) 270 кг:30 кг/м2=9 м2 (площадь 2-го) Ответ: площадь первого участка - 11 м2, а второго - 9 м2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Химия
ПОЖАЛУЙСТА !!!!! Помогите закончить уравнение реакции. а) HCOOH+K б) HCOOH+Cu(OH)2 В)HCOOH+CaCO3 д)HCOOH+C3H7OH
Химия
Какой объём кислоты потребуется для сжигания метана полученного действием солян??й кислоты на 468 г карбида натрия