С двух участков земли общей площади 20м(2) собрали урожай огурцов .с первого участка собрали 330 кг .а со второго 270 кг огурцов. какой была площадь аждого из участка .если масса собранного урожая с каждого квадратного метра бы...

Математика

С двух участков земли общей площади 20м(2) собрали урожай огурцов .с первого участка собрали 330 кг .а со второго 270 кг огурцов. какой была площадь аждого из участка .если масса собранного урожая с каждого квадратного метра была оденаковой

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