6/7 в виде дес.дроби,срочно плиз

Математика
6/7 в виде дес.дроби,срочно плиз
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6/7=0,85714285714----------
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