Указать первообразную для функции f(x)=2x^4

Алгебра
Указать первообразную для функции f(x)=2x^4
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F(x)=(2/5)*x^5+C ...................................
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