Помогите пожалуйста!!! Билет №4 2.Проанализируй предложения и составь их схемы: Небо украшенное узорами сверкающих звезд пасмурнело. Разливающаяся по шири океана заря красиво алеет. Билет №8 1.Деепричастие как часть речи....

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Помогите пожалуйста!!! Билет №4 2.Проанализируй предложения и составь их схемы: Небо украшенное узорами сверкающих звезд пасмурнело. Разливающаяся по шири океана заря красиво алеет. Билет №8 1.Деепричастие как часть речи. Глагольные и наречные свойства деепричастия. 2.Морфологический разбор деепричастий. Разбери деепричастие из предложения: Он рассказывал историю, широко улыбаясь во весь рот. Билет №10 2.Проанализируй предложение и расставь знаки препинания, составь схемы: От реки шел туман окутывая прибрежные кусты. Билет №11 1.Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий (приведи примеры). Синтаксическая роль наречий в предложении. 2.Самостоятельные и служебные части речи(приведи примеры). Отличие наречий от других частей речи. Билет№12 1.Степени сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий. 2.Морфологический разбор наречий. Найди и разбери наречие из предложения: Ложатся тихо ночные тени. Билет №13 2.Отличия причастного и деепричастного оборотов на письме. Подтверди примерами. Билет №14 2. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов категории состояния. Билет №15 1.Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква Ь после шипящих на конце наречий. Приведи примеры.

Автор: Гость