Помогите пожалуйста!!! Билет №4 2.Проанализируй предложения и составь их схемы: Небо украшенное узорами сверкающих звезд пасмурнело. Разливающаяся по шири океана заря красиво алеет. Билет №8 1.Деепричастие как часть речи....

Русский язык
Помогите пожалуйста!!! Билет №4 2.Проанализируй предложения и составь их схемы: Небо украшенное узорами сверкающих звезд пасмурнело. Разливающаяся по шири океана заря красиво алеет. Билет №8 1.Деепричастие как часть речи. Глагольные и наречные свойства деепричастия. 2.Морфологический разбор деепричастий. Разбери деепричастие из предложения: Он рассказывал историю, широко улыбаясь во весь рот. Билет №10 2.Проанализируй предложение и расставь знаки препинания, составь схемы: От реки шел туман окутывая прибрежные кусты. Билет №11 1.Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий (приведи примеры). Синтаксическая роль наречий в предложении. 2.Самостоятельные и служебные части речи(приведи примеры). Отличие наречий от других частей речи. Билет№12 1.Степени сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий. 2.Морфологический разбор наречий. Найди и разбери наречие из предложения: Ложатся тихо ночные тени. Билет №13 2.Отличия причастного и деепричастного оборотов на письме. Подтверди примерами. Билет №14 2. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов категории состояния. Билет №15 1.Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква Ь после шипящих на конце наречий. Приведи примеры.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Небо, украшенное узорами сверкающих звезд, пасмурнело. Простое, небо-подлеж.,пасмурнело -сказ.,выделен причаст.оборот двусост.,распростр.,полное, осложнено обособл. определением, повест., невоскл.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Указать первообразную для функции f(x)=2x^4
Ответить
Математика
С двух участков земли общей площади 20м(2) собрали урожай огурцов .с первого участка собрали 330 кг .а со второго 270 кг огурцов. какой была площад...
Ответить
Окружающий мир
УЧАСТВУЕТ ЛИ ТРАХЕЯ КАК ОРГАН ДЫХАНИЯ?
Ответить
Математика
Решите пожалуйста!! очень срочно!!! решите 2,3,4,5. пожалуйста!!!
Ответить
Химия
ПОЖАЛУЙСТА !!!!! Помогите закончить уравнение реакции. а) HCOOH+K б) HCOOH+Cu(OH)2 В)HCOOH+CaCO3 д)HCOOH+C3H7OH
Ответить