Придумайте и запишите два предложения с одушевленными существительными мужского рода 2-го склонения в родительном и винительном падежах.
Русский язык
Придумайте и запишите два предложения с одушевленными существительными мужского рода 2-го склонения в родительном и винительном падежах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы удивились, когда на опушке не увидели ни одного медведя. - Р.п. В лесу мы увидели серого и страшного волка. - В.п.
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