В каком состоянии находиться вода в облаке?

Химия
В каком состоянии находиться вода в облаке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Газообразном состоянии.
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