Еликтеу сози бар жұмбақlt;br /gt;
Қазақ тiлi
Еликтеу сози бар жұмбақlt;br /gt;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жалмай – жұлмай жұтады. Қара бием қалт жалт
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